Kocaeli'de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı

6 saat önce

Kocaeli'de bir araya gelen yaklaşık 200 taksi sürücüsü, hain saldırılarda şehit düşen Mehmetçiği anmak için konvoy düzenledi.

Kocaeli'de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı, System.String[]

Kocaeli'de bir araya gelen yaklaşık 200 taksi sürücüsü, hain saldırılarda şehit düşen Mehmetçiği anmak için konvoy düzenledi.


Kocaeli'de taksi sürücüleri İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit düşen Mehmetçiği anmak için 'sarı ekmek tekneleri'ni sürdü. İzmit ilçesinde bulunan Doğukışla Kapalı Pazar Alanı'nda bir araya gelen 200'den fazla taksi sürücüsü, araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Şehitler için dua eden taksi sürücüleri, araçlarının başında İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı. Daha sonra araçlarına binen taksi sürücüleri, konvoy halinde şehir turu attı.


"Allah onların ayaklarını taşa değdirmesin"


Her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu söyleyen taksi sürücülerinden İsmail Altıntaş, "Bizim burada nefes almamızı güvenli ve huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan bütün şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. İdlib'de hain saldırı sonucunda şehit edilen kardeşlerimizin yaşadığını biliyoruz, onlar için bugün arabalarımızı kullanacağız. Bugün de burada onlara desteğimizi göstermek istiyoruz. Allah onların ayaklarını taşa değdirmesin" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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