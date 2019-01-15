Kocaeli'de Taksicilere 12 Bin 374 TL Para Cezası Kesildi
38 dakika önce
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ticari taksi uygulaması" kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 12 bin 374 TL para cezası kesildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen "Ticari taksi uygulaması" kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 12 bin 374 TL para cezası kesildi.
Kocaeli'nde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda 252 personel ve 40 tim katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda 209 ticari taksi kontrol edildi. 209 kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplamda 42 araç sürücüsüne 12 bin 374 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalarda ayrıca 3 araç da trafikten men edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:29 Kaynak: İHA
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