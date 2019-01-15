Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Taksicilere 12 Bin 374 TL Para Cezası Kesildi

Kocaeli'de Taksicilere 12 Bin 374 TL Para Cezası Kesildi

38 dakika önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ticari taksi uygulaması" kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 12 bin 374 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'de Taksicilere 12 Bin 374 TL Para Cezası Kesildi, System.String[]
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ticari taksi uygulaması" kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 12 bin 374 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda 252 personel ve 40 tim katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda 209 ticari taksi kontrol edildi. 209 kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplamda 42 araç sürücüsüne 12 bin 374 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalarda ayrıca 3 araç da trafikten men edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa
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