Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan takside, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan uygulamada Anadolu Otoyolu'nda bir taksiyi durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü C.D. polis ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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