Kocaeli'de taksiye sahte para verdiği ileri sürülen karı koca tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de taksiye sahte para verdiği ileri sürülen karı koca tutuklandı

İstanbul'dan bindikleri ticari taksi şoförüne Kocaeli'de sahte para verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İstanbul'dan bindikleri ticari taksi şoförüne Kocaeli'de sahte para verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan binilen bir ticari taksiye Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sahte para verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre sürdürülen çalışmanın ardından ekipler, karı koca olan O.C. ve E.D.C'yi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 100 liralık 11 banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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