Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı - Son Dakika
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Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı

08.06.2022 13:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksiyle çarpışarak yaralanan bisikletli tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksiyle çarpışarak yaralanan bisikletli tedavi altına alındı.

Körfez Mahallesi Sanayi Caddesi Adalet Köprüsü üzerinde E.S. idaresindeki 41 T 0455 plakalı taksi ile Ö.K'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ö.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında "bisikletim" diye sayıklayan yaralıyı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bisikleti polis merkezine ulaştırmak üzere bagajına koyan taksi şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı
Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı
Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı
Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiyle çarpışan bisikletli yaralandı - Son Dakika

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