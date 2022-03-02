Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

02.03.2022 08:56
Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak ile AVM çıkışında Rıdvan A. idaresindeki 41 T 3328 plakalı taksi ile Melih A. yönetimindeki 41 AJF 660 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Melih A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bir kişi bıçakla yaralandı Bir kişi bıçakla yaralandı

Tatlıkuyu, Kocaeli, Taksi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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