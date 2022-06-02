Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı

02.06.2022 15:44
Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde F.E. idaresindeki 28 RH 361 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada M.K'nin kullandığı 41 T 3114 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan taksi, park halindeki araca çarparak durabildi.

Yaralanan ve ambulansla özel hastaneye kaldırılan F.E'nin eşi Asiye E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kadının hac öncesi Giresun'dan Gebze'ye kızının evine gittiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement