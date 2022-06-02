Kocaeli'de taksiyle çarpışan otomobildeki kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Sultan Orhan Mahallesi'nde F.E. idaresindeki 28 RH 361 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada M.K'nin kullandığı 41 T 3114 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle savrulan taksi, park halindeki araca çarparak durabildi.
Yaralanan ve ambulansla özel hastaneye kaldırılan F.E'nin eşi Asiye E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kadının hac öncesi Giresun'dan Gebze'ye kızının evine gittiği öğrenildi.
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