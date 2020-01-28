Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ereğli Arifhoca Mahallesi D-130 kara yolundan İzmit yönüne seyreden B.Ç'nin (43) kullandığı 34 PG 0588 plakalı tanker ile H.T. (74) yönetimindeki 41 ACF 355 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.T. ve H.G, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde kontrollü verilen trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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