Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı

05.04.2022 17:30

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı
Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı

YORUMLAR
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İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR Kayseri OSB yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor Kayseri OSB yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

Dilovası, Kocaeli, Tanker, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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