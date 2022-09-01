Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı - Son Dakika
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Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı

01.09.2022 16:01
Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı

Kocaeli'de tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı.

Kocaeli'de tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin kurtarmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PR 065 plakalı otomobilin sürücü M.Y. tansiyonunun yükselmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık ekiplerince ambulansa alınan M.Y., hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tansiyonu düşen sürücü bahçe duvarına çarpıp otomobilde sıkıştı - Son Dakika
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