Kaza, saat 14.45 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PR 065 plakalı otomobilin sürücü Mehmet Yıldız tansiyonunun düşmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mehmet Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Mehmet Yıldız, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tansiyonu düşünce duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.