Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı
21 dakika önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, 90 kilogram ağırlığındaki heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, 90 kilogram ağırlığındaki heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde bir tarihi eserin satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.
Şüpheli İ.K'nin 90 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 90 kilogram ağırlığında kadın ve erkek figürlü bir heykeli evinde sakladığını belirleyen ekip, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli İ.K gözaltına alınırken, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: AA
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