Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, M.Ö'nün Eskihisar Mahallesi'nde tarihi eser satışı yapacağı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin elindeki poşette, Roma Hellenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 61 bakır sikke, 1 mühür amaçlı kullanılan bronz yüzük, 4 bronz ok ucu, 1 bronz yaka broşu ve 1 toprak küp olmak üzere 68 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.