Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi.

Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait 14, Roma dönemine ait 61 ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bronz sikke olmak üzere toplam 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şüpheliler A.K., T.Y. ve T.U gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sikke ve yüzükler, Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Helenistik, Gebze, Kocaeli, Güncel
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