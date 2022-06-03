Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez , İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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