Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez, İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje, 79 sikke, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, kafeste makak cinsi maymun, 5 dedektör, 1 dedektör kulaklığı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika