Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

03.06.2022 11:13
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez, İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje, 79 sikke, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, kafeste makak cinsi maymun, 5 dedektör, 1 dedektör kulaklığı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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