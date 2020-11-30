Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi
30.11.2020 16:27
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrolünde iki araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke bulundu.
Gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.???????
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