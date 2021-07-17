Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 47 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikkenin ele geçirildiği operasyonda bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı tür ve boyutlarda 47 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.