Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil

Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü