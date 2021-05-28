Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki şüphelilerin üst aramasında 15 parça tarihi eser ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (55) ve H.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika