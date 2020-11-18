Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi - Son Dakika

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, Balçık Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

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