Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı - Son Dakika

Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tarihi tren garı binasında yangın çıktı.

Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tarihi tren garı binasında yangın çıktı. Çıkan yangında tarihi bina alev alev yanarak büyük hasar gördü.


Yangın, 22.10 sıralarında Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan tarihi tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan ve 1950 yılında inşa edilen tren garında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek boş olan ve kullanılmayan binanın tümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin alev alev yanan tarihi binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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