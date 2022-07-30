Kocaeli'de atıl araziler aronyayla değer kazanıyor

Kocaeli'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında atıl arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla akıllı tarım uygulamalarıyla aronya üretimine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, AA muhabirine, Kocaeli'de 2019 yılından bu yana aronya üretimiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Çil, Kullar Fidanlık Yerleşkesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aronya bitkisinin Kocaeli'de yetiştirilmesinin uygun olduğunun tespit edildiğini aktararak, bu kapsamda aronya üretimi yapmak isteyen çiftçilere destek ve eğitim verildiğini kaydetti.

Bu yıl Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile "Doğaya Saygılı İnsanlığa Faydalı Aronya Yetiştiriciliği" projesi hazırladıklarını dile getiren Çil, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla hayata geçirdikleri projenin, Bakanlık tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

"Taleplere cevap veremeyecek düzeye geldik"

Çil, "Süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın katma değeri yüksek bir bitki olmasının yanı sıra sağlık açısından faydalarıyla da öne çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda trend yapan bir bitkimiz. 'Süper bitki' olarak tanımlandığı için özellikle hobi bahçelerine ilgi duyan vatandaşlarımız daha çok başvuruda bulundu. Katma değeri yüksek bir bitki olduğu için projelendirelim ve birkaç bölgeye yayalım dedik. 3-5 tane örnek bahçe tesis ederek, vatandaşlarımıza bu ürünü tanıtmaya çalıştık. O amaçla bu sürece başladık. İlgi çok büyük. Şu anda Kullar Fidanlık Yerleşkesi'ndeki alanda uygulamış olduğumuz proje, tamamen Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle 395 bin liralık bir proje. 10 dekarlık alanda uyguladık. İzmit, Başiskele, Körfez ilçeleri ile Gebze Teknik Üniversitesi'nde uyguladık. Parçalı araziye sahip olan, eğilimli, atıl, verimi düşük olan tarım arazilerini daha vasıflı hale getirmek, aronyayı tanıtmak ve Kocaeli geneline yaymak amacıyla bu süreci başlattık. Şu anda taleplere cevap veremeyecek düzeye geldik."

"Bakanlık, projemizi örnek proje olarak kabul etti"

Projenin akıllı tarım uygulamalarını da kapsayan önemli bir çalışma olduğuna, Bakanlığın projeye yüzde 100 destek sağladığına işaret eden Çil, "Bakanlık, projemizi örnek proje olarak kabul etti. Belki de akıllı tarım teknikleri, aronya üzerinde ilk kez denenen bir sistemdir." dedi.

Çil, yaklaşık 1700 fidan dikimi gerçekleştirilen projede "viking" ve "nero" çeşidi denemeleri yapıldığını kaydederek, ilk hasadı gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Aronya ekilen alana akıllı tarım uygulamaları kapsamında sulama sistemi ve erken tahmin uyarı sistemi kurduklarını dile getiren Çil, "Toprağın nemini, ısısını, hastalık zararlısını, hepsini kendisi tespit eden ve erken uyarı sistemiyle bizi uyaran bir sistemdir. Bu sistem doğrultusunda aldığımız uyarıları, çevremizdeki tarım alanlarına sahip çiftçilerimize iletiyoruz. Yaklaşık 7 bin doğrudan aynı anda SMS atabildiğimiz kayıtlı çiftçimiz mevcut. Erken uyarı sistemiyle vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Yağış olsun, don olsun, hastalık olsun, kuraklık olsun, nem olsun gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımıza bilgi aktarımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çil, "iyi tarım uygulamaları"na değinerek, "Ürünü kaliteli hale getiren nedir? İçerdiği mineral, aldığı güneş enerjisi, bakımı, beslenmesidir. 'İyi tarım uygulamaları' diye tanımlarız bunu. Bilinçsizce kullanılan ilaç ve gübreler ürünün kalitesini düşürüyor. Bizim akıllı tarım sistemiyle aronyaya, ihtiyaç duyduğu oranda suyumuzu, ilacımızı ve gübremizi atıyoruz. O yüzden daha kaliteli ürün ortaya çıkıyor." açıklamasında bulundu.