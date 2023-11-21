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Kocaeli'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika

Kocaeli'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında çıkan tartışma sonucu Bahri G., silahla eşini ve oğlunu vurdu. Olayın ardından kaçan Bahri G., evinde intihar etti. Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

Kocaeli\'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti
21.11.2023 - 21:19,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tartışma sonucunda Bahri G., karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli intihar etti.

Eşini ve oğlunu silahla öldürüp intihar etti

EŞİNİ VE OĞLUNU SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. (58) ile eşi Kezban G. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin oğulları Salih G'nin de (32) dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşini ve oğlunu silahla öldürüp intihar etti

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G. ise evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin intihar ettiği belirlendi. Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

Eşini ve oğlunu silahla öldürüp intihar etti
Eşini ve oğlunu silahla öldürüp intihar etti
Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, İntihar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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