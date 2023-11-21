Kocaeli\'de Tartışma Sonucu Karısını ve Oğlunu Öldüren Kişi İntihar Etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tartışma sonucunda Bahri G., karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli intihar etti.

EŞİNİ VE OĞLUNU SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. (58) ile eşi Kezban G. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin oğulları Salih G'nin de (32) dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G. ise evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin intihar ettiği belirlendi. Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.