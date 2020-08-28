Kocaeli'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki iş yerinde aralarında husumet bulunan D.Ö. ile A.Ö. kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Ö, evden aldığı tabancayla kardeşine ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine tekrar eve giderek pompalı tüfekle geri dönen A.Ö, ateş ettiği kardeşini ayağından ve başından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı D.Ö'yü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve pompalı tüfeğe el konuldu.