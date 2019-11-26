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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde B.B'yi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli M.E, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Çiftlik, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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