Taş yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Taşların yola savrulması nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen araçta sıkışan sürücü Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Selim Çakır yönetimindeki 34 VV 9904 plakalı taş yüklü tır, Tavşanlı mevkisinde devrildi.

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