Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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