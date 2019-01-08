Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Tatili

Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Tatili

44 dakika önce

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.

Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, devam eden kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil açıklaması yaptı. Aksoy açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapılan okullarda Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel
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