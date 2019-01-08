Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Kar Tatili
44 dakika önce
Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.
Kocaeli
'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, devam eden kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil açıklaması yaptı. Aksoy açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapılan okullarda Çarşamba
günü eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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