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Kocaeli'de taşla yaralanan köpek emin ellerde

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşla yaralanan köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Kocaeli'de taşla yaralanan köpek emin ellerde, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi tarafından taşla yaralanan köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bir vatandaşın tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle yerde yatan köpeği taşlaması olayının, ülke gündeminde yer aldığı belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, haberin duyulmasıyla harekete geçtiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerin yaralı köpeği bularak Kandıra ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğü kaydedildi.

Sağlık kontrollerine başlanan köpeğin sırtında yara olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Deri altındaki yaranın tedavisi için ilaç tedavisi yapıldı. Röntgeni ve radyo grafik muayenesi yapılan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, aşıları yapılan 2 yaşındaki köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği ifade edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Ö.K. (71), tavuklarını yediğini iddia ettiği köpeğe taşla saldırmış, buna engel olmaya çalışan 2 genci darbetmişti. Gençlerin şikayeti üzerine Ö.K, polis ekiplerince "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından şüpheliye, köpeğe zarar vermesinden dolayı idari para cezası kesileceği belirtilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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