Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Taşlı Sopalı Kavga

Kocaeli'de Taşlı Sopalı Kavga

31 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda bir polis yaralandı.

Kocaeli'de Taşlı Sopalı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda bir polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullandığı kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tarafları ayırmak isteyen polis ekiplerine saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dağılmaları konusunda uyardığı gruptakilerin karşılık vermemesi üzerine biber gazıyla müdahelede bulundu.

Bu sırada bir ekip otosunun camı kırıldı. Olaylar sırasında bir polis başından yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahelede bulunduğu polisin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: AA

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