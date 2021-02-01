Binlerce tavuğun olduğu çiftlik alev alev yanıyor - Son Dakika

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

ÇİFTLİKTE BİNLERCE TAVUK VAR

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yangının büyük bir alana yayılması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.