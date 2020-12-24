Kocaeli'de tedbirler arttı, Kovid-19 vakaları azaldı - Son Dakika

Kocaeli'de tedbirler arttı, Kovid-19 vakaları azaldı

24.12.2020 11:05
Kocaeli'de tedbirler arttı, Kovid-19 vakaları azaldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan ilave tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde Kocaeli'deki günlük vaka sayıları düşüşe geçti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan ilave tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde Kocaeli'deki günlük vaka sayıları düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 25 Kasım'daki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka ve hasta sayısında önemli oranda artış yaşanan iller arasında gösterdiği Kocaeli'de, ek tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda filyasyon ekiplerinin sayısı artırılırken kentin işlek güzergahlarında emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince etkin bir denetim çalışması yürütüldü.

İzmit'te birbiriyle kesişen ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Fethiye ve İstiklal Caddesi'nde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1500 ile sınırlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 4 PCR cihazıyla kentte günlük test kapasitesi 20 bine çıktı.

Kamu kurumları tarafından koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda kentteki günlük vaka sayısı geçen hafta itibarıyla yüzde 35'e geriledi.

"Vaka sayılarındaki artışın üzerine ciddiyetle gittik"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte Kocaeli'deki vaka sayılarında artış yaşandığını, bunun üzerine ciddiyetle gittiklerini söyledi.

Yurt genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde pozitif hasta sayısında ciddi anlamda düşüş olduğunu dile getiren Pehlevan, "Bu süreçte fiyasyon ekibi ve araç sayımızı ciddi anlamda artırdık. Filyasyon ekiplerini güçlendirerek sahaya sürdük. Şu anda 200 filyasyon ekibimiz var. Filyasyon süremiz çok iyi." diye konuştu.

Pehlevan, test kapasitesini de önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayarak, "Şu anda 20 bin test yapabilecek kapasiteye ulaştık. Test sonuç verme süremizi çok kısalttık. Gün içinde test sonucu vermeye başladık. Acil durumlarda 2 saat içerisinde verebiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hastaneye yatış oranları ciddi anlamda düştü"

İlaç kullanımı konusunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Pehlevan, ilaç kullanımına bağlı olarak zatürre ve hastaneye yatış oranlarının azaldığını vurgulayarak, buradan hareketle vatandaşlara ilaçlarını tam ve zamanında kullanmaları çağrısında bulundu.

Pehlevan, hastanelerde normal ve acil olmak üzere 2 poliklinik oluşturduklarını dile getirerek amaçlarının hem bulaşı azaltmak hem de Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların tedavisine hızlıca başlamak olduğunu kaydetti.

Kentteki bütün hastanelerin hem pandemi hastalarına hem de diğer acil vakalara bakabilecek durumda olduğuna işaret eden Pehlevan, şöyle devam etti:

"Yoğun bakım kapasitemizi ciddi anlamda artırdık. Kocaeli'de hastanelerin en yoğun olduğu dönemde bile yoğun bakım sıkıntısı yaşanmadı. Bütün sağlık personelimiz tam bir koordinasyon ve büyük bir özveriyle çalıştı. Hasta sayımız azalmaya başladı. Bunun yansıması olarak hastaneye yatış oranlarında ciddi anlamda düşüş olmaya başladı. Tabii bu yoğun bakıma biraz daha geç etki ediyor. Servislerde yatan hasta sayımız da azalmaya başladı. Bu durum yoğun bakıma da yansıyacak. Bu önlemler ve halkımızın duyarlılığı sayesinde hep beraber inşallah bu pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde yönetip inşallah kurtulacağız."

"Son hasta taburcu edilene kadar kurallara dikkat edilmeli"

Son dönemde en fazla bulaş şeklinden birinin "ev içi bulaş" olduğuna dikkati çeken Pehlevan, "Dolayısıyla en büyük tehlike en yakınlarımızdan geliyor. Onun için vatandaşlarımızın çok gerekmedikçe bir araya gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Maskeye önem vermelerini istiyoruz." dedi.

Pehlevan, özellikle ev hanımlarından komşu ziyaretlerinden uzak durmalarını isteyerek, "Özellikle yaşlılarımızı korumamız lazım. Yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Bütün gençlerden ricam; lütfen büyüklerine saygılı olsunlar. Bir süre daha uzakta kalmak en iyisi. Görüntülü aramayla özlemlerini gidersinler." şeklinde konuştu.

Hastalığın genel olarak baş ve boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, tat ve koku kaybı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Pehlevan, "Herkeste farklı bir belirtiyle ortaya çıkıyor. Şikayeti olan bir vatandaş mutlaka maskesini takarak kendi aracıyla polikliniğe başvursun ya da iletişim merkezlerimizi arasın. Hastaneye gelmeden eve filyasyon ekibini gönderiyoruz, şikayetlerini dinleyip sürüntü örneklerini alıyoruz. İlaçlarını evde başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Pehlevan, son hasta taburcu edilene kadar maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Kocaeli, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kocaeli'de tedbirler arttı, Kovid-19 vakaları azaldı - Son Dakika


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