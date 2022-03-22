Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı

22.03.2022 21:31
Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kandıra ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve yazışmaların olduğu ajandalar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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