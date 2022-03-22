Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı

22.03.2022 21:44
Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve suça konu yazışmaların bulunduğu ajandaların ele geçirildiği kaydedildi.???????

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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