Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu - Son Dakika

Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet, tapu ve araba satış sözleşmesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yapan şahısların, borçlarına karşılık vatandaşların tapu ve arabalarına el koyduğu ihbarları üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında tefecilik faaliyetleri yürüttükleri belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, ruhsatsız 2 adet tüfek ve 2 adet de tabanca ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin sonrası Kandıra Adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden M.A. A.D. C.O. ve T.O. adlı 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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