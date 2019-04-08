Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Tehdit İddiası

Kocaeli'de Tehdit İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski sevgilisini tehdit ederek para istediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski sevgilisini tehdit ederek para istediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen A.Y. (43), eski sevgilisi Hüseyin B'nin (40), kendisini cinsel içerikli görüntüleri ile tehdit ettiğini ve para istediğini belirterek, şikayette bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İstanbul Maltepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin B'yi yakaladı.

Şüphelinin çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve benzeri 19 ayrı suçtan arandığı, hakkında çeşitli suçlardan 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Benzer yöntemlerle çok sayıda kadını mağdur ettiği öne sürülen Hüseyin B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
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