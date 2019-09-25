Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

39 dakika önce

Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde, F.K'nin (60) çantasındaki poşeti tutarak telefonla görüşmesinden şüphelendi.

MOBESE kameralarıyla bölgeyi incelemeye alan ekipler, kadının içinde 60 bin lira olan poşeti bir ağacın yanına bırakması üzerine çevrede beklemeye başladı.

Kısa süre sonra İ.H.G'nin (19) telefonla görüşür halde gelip poşeti alması üzerine ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Kadını yönlendiren diğer şüphelinin de Başiskele'de bir fabrikada çalıştığı bilgisi üzerine polis ekipleri, düzenlediği operasyonda M.A'yı yakaladı.

Benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerine ağlayarak teşekkür etti

Polis ekiplerince parası kendisine teslim edilen F.K. adlı kadının, ağlayarak teşekkür ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, müştekiyi telefonla arayarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ağacın yanına içinde para bulunan poşeti bırakması, İ.H.G'nin ise poşeti almasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor.

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Kocaeli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]