Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak üç kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak üç kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp Gölcük'te yaşayan G.B'den (81) 6 bin lira nakit ve 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, İzmit'teki R.M'den (43) de 50 bin lira ile 5 bin dolar alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdur vatandaşların yaşadıkları bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda İ.Ç. (26) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve aynı yöntemle İzmir'de yaşayan Ö.Ö'den (59) de 25 bin avro aldıkları itirafında bulundukları öğrenildi.

Kocaeli ve İzmir'deki 3 kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Gölcük, İzmit, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor
Kocaeli'de yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı Polis, "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gitti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 21:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]