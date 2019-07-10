Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası
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Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bilgilerine ulaştıkları kişinin banka hesabını ele geçirerek 115 bin lirasını aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Karamürsel, Sigorta, Kocaeli, Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bilgilerine ulaştıkları kişinin banka hesabını ele geçirerek 115 bin lirasını aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Karamürsel'de ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayan 2 şüpheli, sigorta şirketinden aradıklarını belirterek kişinin kimlik ve banka bilgilerini talep etti.
Daha sonra bu kişinin banka hesabını ele geçiren şüpheliler, hesaptaki 115 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.
Şikayet üzerine harekete geçen Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibi, şüphelileri İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler O.K. (19) ve A.T. (22), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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