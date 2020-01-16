Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişinin 269 bin 500 lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli Kocaeli'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan R.K'yi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurda "korku ve panik" oluşturarak istedikleri parayı verdikleri banka hesabına yatırmasını istedi.

Korkuya kapılan R.K, 269 bin 500 lirayı şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin hesap numarasının Kocaeli'de olduğunun belirlenmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstihbarat ve teknik takip sonucu şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla L.E, İ.T. ve R.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.