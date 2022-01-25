KOCAELİ'DE, TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ BOŞ KALDI - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından dünden itibaren kente girişine izin verilmeyen araçlarda bulunan ve Gebze'de otogarda bekleyen yaklaşık 20 bin kişi, otobüslerle Marmaray'a transfer edilerek İstanbul'a gönderildi.

Kar yağışından dolayı hiç kimsenin mağdur edilmediğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a araçla girişler kapatılınca biz burada bırakılan Anadolu'dan gelen tüm yolcularımızın güvenli bir şekilde Marmaray'a erişimlerini sağladık. Bu anlamda İstanbul'a güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin etmiş oluyoruz. İlerleyen saatlerde Marmaray seferlerine ek yapıldı ve seferler sabaha kadar devam etti" dedi.

'100 VATANDAŞIMIZA KONAKLAMA İMKANI SAĞLADIK'

Gebze'de mahsur kalan ve evine ulaşma ihtimali düşük olan kişilere konaklama imkanı sağladıklarını ifade eden Büyükgöz, "Dün akşamdan beri yaklaşık 20 bin yolcu buradan transfer edildi. Evine ulaşma ihtimali zor olan yaklaşık 100 vatandaşımıza da otellerde konaklama imkanı sağladık. Böylelikle hiçbir vatandaşımız dışarıda, soğukta bırakılarak mağdur edilmedi" diye konuştu.