Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor

16.03.2023 17:07
Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiası üzerine inceleme yapılan inşaatın yıkımına başlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiası üzerine inceleme yapılan inşaatın yıkımına başlandı.

Kozluk Mahallesi'nde 3 ay önce yapımına başlanan binanın müteahhidi, gündeme gelen iddialar üzerine inşaat halindeki yapıyı yıkma kararı aldı.

Bugün şantiye alanına getirilen iş makinesiyle, ilk katının kaba inşaatı tamamlanan binanın yıkımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım çalışmasının toprağa inene kadar devam edeceği öğrenildi.

İnşaatın kalfalığını yapan Sadık Şengül, "yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu" iddiasıyla müteahhitler hakkında Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inceleme kapsamında inşaat alanının sorumluğunun ilgili mevzuat gereği ilçe belediyesinde olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine İzmit Belediyesine şikayete konu yapının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi yönünde resmi yazı gönderilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Messi, pazar günü hayatının şokunu yaşayacak! Taraftarlar çok öfkeli
18:25 AFAD Deprem Müdürü Tatar: Bolu depreminin Marmara fayını etkilemesi söz konusu değil
18:17 Brezilya'da ilginç olay! Marketi soymak için açtığı delikte sıkışan hırsız, acımasızca dövüldü
18:10 Avrupa Merkez Bankası, faizi son 15 yılın zirvesine çıkardı
17:42 Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var
17:19 Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 159,1 milyar lirayı aştı
16:55 Silivri'de börekçiye giren saplantılı aşık, defalarca tetiğe bastı! Görüntüler ortaya çıktı
16:56 Okuldaki tartışma kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı
17:05 Bolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdı
16:54 F.Bahçe-Sevilla maçı öncesi Monchi'den ilginç itiraf: Doktorum öleceğimi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2023 19:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement