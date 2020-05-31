Kocaeli'de terhis olan askerlere otogarda uğurlama sürprizi - Son Dakika

Kocaeli'de terhis olan askerlere otogarda uğurlama sürprizi

Belediye ekipleri vatani görevini tamamlayan geçleri ikramlarla uğurladı

KOCAELİ - Kocaeli'de vatani görevini tamamlayarak terhis olan askerler, memleketlerine dönmek için gittikleri otogarda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sürpriz uğurlama töreni ile yolcu edildi.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'nın yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında erlerin bir ay ertelendiği terhisleri bugün başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de terhis olan askerleri, İzmit ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hazırladığı programla karşıladı. Programda terhis olan askerleri evlerine uğurlarken kumanya ve maske dağıtıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç katıldı.

Otogarda stant kuruldu askerler karşılandı

Askerler için hazırlanan program kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne stant hazırlayan belediye ekipleri, gelen ve giden askerlere içinde sandviç, meyve suyu ve su olan kumanya ve maske dağıttı. Terhis olan tüm askerlere hayırlı olsun da diyen Büyükşehir yetkilileri, askere yeni giden askerlere de kumanya dağıtımı yaptı.

Ulaşım hizmeti de sağlandı

Program kapsamında ayrıca zabıta ekipleri de araç bulamayan terhis olan askerlere ulaşım hizmeti sağladı. Erler belediye araçları ile evlerine kadar ulaştırıldı. Büyükşehir Zabıta ekipleri erlerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gün boyu hizmet verdi.