Kocaeli'de terör operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de terör operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu

7 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.

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Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör örgütü üyesi 2 şahıs eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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