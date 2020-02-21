Kocaeli'de terör operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu
7 saat önce
Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör örgütü üyesi 2 şahıs eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ
Son Dakika PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası