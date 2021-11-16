Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı KOCAELİ - Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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