Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu 4 şahsın yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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