Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medya hesapları üzerinden sol görüşlü terör örgütler lehine propaganda yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de, sosyal medya hesapları üzerinden sol görüşlü terör örgütler lehine propaganda yapan 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden sol görüşlü terör örgütleri lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların 4'ü de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

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