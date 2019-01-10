Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

Kocaeli'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

KOCAELİ'de, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ'de, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

PKK, Kocaeli, Güncel
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