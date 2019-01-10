Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Terör Operasyonu 5 Gözaltı

Kocaeli'de Terör Operasyonu 5 Gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'de sosyal medyada PKKKCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de sosyal medyada PKKKCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında M.B. ve N.D.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

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