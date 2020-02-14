Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi. - KOCAELİ