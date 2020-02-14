Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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