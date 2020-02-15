Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgi göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli, Hatay ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, burada yapılacak işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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